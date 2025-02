Ukraiński spór. Co z sądzeniem dowódców wojskowych?

W wywiadzie dla "Ukrainskiej Prawdy" stwierdził, że sądzenie dowódców w trakcie wojny jest nieodpowiednie. Podkreślił, że jeśli istnieją zarzuty, to powinny być one weryfikowane przez śledztwo, ale nie w czasie trwającego konfliktu .

W styczniu 2025 r. zatrzymano trzech dowódców, którym zarzucono niedbałość, co miało doprowadzić do zajęcia przez Rosjan terytoriów na północy obwodu charkowskiego w maju 2024 r. Wśród zatrzymanych znaleźli się generał Jurij Hałuszkin, generał Artur Horbenko oraz pułkownik Illia Łapin.

Z kolei były prokurator wojskowy Wiktor Czumak w rozmowie z telewizją Espresso wyraził wątpliwości co do możliwości doprowadzenia sprawy do finału, jakim byłby wyrok sądowy.