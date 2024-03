Ukraińscy o rosyjskim pocisku: "Lata w złym kierunku"

Rakieta Cyrkon to pocisk manewrujący przeciwokrętowy, który może również uderzać w cele naziemne. Został przyjęty na uzbrojenie armii rosyjskiej w styczniu ubiegłego roku. Według informacji pochodzących ze strony rosyjskiej, rakieta ta ma zasięg od 600 do 1500 km i może osiągać prędkość do 8-9 machów.