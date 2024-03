Putin mówił o planach Rosji. Wspomniał o Polsce

- Pomysł, że zaatakujemy jakiś inny kraj - Polska, kraje bałtyckie i Czesi również są straszeni - to kompletny nonsens. To po prostu bzdura - stwierdził Putin. Dyktator wspomniał również o myśliwcach F-16, na które czeka Ukraina. Jego zdaniem maszyny obiecane przez Zachód nie zmieniają sytuacji Kijowa. - Jeśli dostarczą F-16, o czym mówią i najwyraźniej szkolą pilotów, nie zmieni to sytuacji na polu bitwy - powiedział. - Zniszczymy samoloty, tak jak dziś niszczymy czołgi, pojazdy opancerzone i inny sprzęt, w tym wyrzutnie rakiet - dodał Putin.