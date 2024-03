Specjalna grupa zadaniowa. Chcą zablokować dostawy ropy do Pjongjangu

Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap, powołując się na urzędnika ds. obronności, poinformowała że Korea Południowa i Stany Zjednoczone dążą do ustanowienia organu konsultacyjnego wyższego szczebla ds. współpracy w zakresie technologii obronnych. Chodzi, między innymi, o roboty zaprojektowane do neutralizowania broni masowego rażenia i sprzęt do usuwania improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), które mają pomóc w radzeniu sobie z zagrożeniami ze strony Korei Północnej.