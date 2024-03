Paryżanie opuszczą miasto. Chcą zarobić

Szacuje się, że wynajem dobrze zlokalizowanego mieszkania w okresie Igrzysk Olimpijskich może kosztować od 330 do nawet 500 euro za noc. - W Paryżu, który latem jest bardzo gorący, będzie dużo ludzi. Korzystanie z transportu publicznego będzie nieco skomplikowane, więc wolę być w miejscu, które jest mniej zatłoczone i bardziej ciche - powiedziała Reuterowi mieszkanka Paryża, nie ukrywając, że kolejną motywacją jest chęć zarobku. - Jeśli moje mieszkanie wynajmę komuś na cały okres igrzysk, to będzie to więcej niż miesięczna pensja - dodała.