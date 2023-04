Ukraińcy już rozpoczęli grę z Rosjanami. Czekają w napięciu

Na razie jednak gromadzą wojska na lewym brzegu Dniepru i starają się utrzymywać przeciwnika w niepewności co do miejsca i czasu uderzenia. Zmuszają ich przy tym do ciągłego napięcia i utrzymywania znacznych sił w gotowości. - Kiedy natarcie już się rozpocznie, wszyscy będą mogli je zobaczyć. Wówczas zrozumiecie, że zaczęło się to, czego oczekiwaliśmy. Gdzie, kiedy, w jakim czasie - te kwestie są obecnie absolutnie niedostępne – mówi Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w rozmowie z Radiem Swoboda.