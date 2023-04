Złe wieści z frontu. "Ofensywa zbliża się do kulminacji"

W sobotę ukraińskie i rosyjskie źródła odnotowały zmniejszenie tempa rosyjskich operacji ofensywnych wzdłuż całego frontu – pisze amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW), w swoim najnowszym raporcie. Według analityków, jest to dowód, że rosyjska ofensywa "zbliża się do kulminacji". Jak zaznacza ISW, rosyjscy wojskowi kompensują wyraźny spadek zdolności ofensywnych swojej piechoty, zwiększonym użyciem artylerii na kluczowych odcinkach frontu.