Niespodziewany zwrot akcji w Chersoniu? "Nikt się nie odważy"

- To, że Ukraina robi szum wokół ofensywy i zdobyczy małych miejscowości, nie powinno nikogo dziwić. To klasyka sztuki wojennej. W starożytności, kiedy legion rzymski szedł do ataku, uderzał mieczami w tarczę i robił dużo hałasu, żeby wystraszyć drugą stronę. Jak Indianie atakowali Amerykanów, to więcej było szumu, krzyku, wrzasku, pisku i śpiewu niż strzał, które miały dosięgnąć przeciwnika. To psychologia pola walki, którą Ukraina prowadzi znacznie sprawniej od Rosji. To ma oddziaływać na przerzucane z Donbasu wojska, na rezerwistów, którzy z głębi Rosji są rzucani na południowy front – ocenia.