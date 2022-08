Przedarli się przez linię obrony. Rosjanie uciekają

Sytuacja na czasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego jest niezwykle trudna. "Wielki i straszny HIMARS zniszczył prawie wszystkie duże mosty, a mianowicie most kolejowy Antoniv, most drogowy i most Nowokachowa. Zostały tylko przejścia dla pieszych" - informuje grupa operacyjna wojsk "Kachowka".