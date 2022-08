Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali Enerhodar. To tam jest największa w Europie elektrownia atomowa

Niedziela to 186. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali okupowany Enerhodar. To miasto, w którym znajduje się największa w Europie elektrownia atomowa. Mer miasta Dmitro Orłow informuje o ostrzale dwóch dzielnic. "Płoną domy i samochody" - alarmuje Orłow. Rosyjskie władze okupacyjne twierdzą, że to ukraińska armia ostrzeliwuje miasto. Informuje także o co najmniej czterech rannych osobach. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.