To wcale nie jest kontrofensywa Ukrainy. Eksperci wskazują coś innego

I jak dodaje, Ukraińcy walczą obecnie na południowym froncie na sześciu odcinkach. - Oznacza to, że nie ma koncentracji sił na jednym kierunku. Nie zajmą więc szybko większej miejscowości, ani nie przetną całkowicie linii rosyjskich wojsk. Atakują tam kompaniami i ewentualnie batalionami - co wskazuje, że ta kontrofensywa nie jest jakaś duża. Dla Ukrainy będzie to bardzo trudne wyzwanie. Jest o wiele za wcześnie, żeby mówić o odbiciu Chersonia. Musimy poczekać i zobaczyć, jak są zorganizowane działania ofensywne wojsk ukraińskich i dopiero wówczas wyciągać wnioski – podsumowuje Konrad Muzyka.