Ujawnił 100 konkretów KO. "Zapomnieli wyłączyć"

Ale co innego widzi zwykły internauta, a co innego osoba znająca choćby podstawy budowy stron internetowych, jeśli nie są one odpowiednio zabezpieczone. Tak też prawdopodobnie stało się ze stroną 100konkretow.pl. Jeden z użytkowników portalu X w piątek wieczorem opublikował część rzekomych postulatów, które ma w sobotę ogłosić Donald Tusk.