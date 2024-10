Szturm trwa. Twierdza Wuhłedar upada

Do ataku ruszyły jednostki specjalne

Wuhłedar, położony na południowy zachód od okupowanego Doniecka, przez długi czas pozostawał dla wojsk rosyjskich twierdzą nie do zdobycia. Ufortyfikowany obszar był dogodną pozycją do obserwacji ruchów Rosjan, prowadzenia ognia i mógł stać się odskocznią do ukraińskiej ofensywy w kierunku Mariupola.