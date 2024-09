"Twierdza" w Wuhłedarze upadnie? Generał wskazuje na "jedyny ratunek" dla Ukrainy

Odnosząc się do kwestii terytorialnych, gen. Koziej wskazuje, że "jest to równoważone w dużym stopniu przez fakt, że Ukraina okupuje także część terytorium Rosji". - I to, że Rosja zdobyła parę kilometrów terenu w samym Donbasie, jest mniej istotne niż to, że do tej pory nie może wypędzić Ukraińców ze swojego terytorium. To jest dla obywateli Rosji trudny orzech do zgryzienia, że Władimir Putin nie jest w stanie odzyskać utraconego terytorium i nie wynagradza tego podnoszenie na duchu faktem, że zdobył jakąś ukraińską miejscowość - zaznacza gen. Koziej.