Zachód "rozczarowany" planem pokojowym Zełenskiego? "Lista życzeń"

Według dwóch urzędników, którzy rozmawiali z Bloombergiem, "co najmniej jeden z sojuszników Ukrainy zasugerował, że nadszedł czas na nową próbę zwrócenia się do Putina z propozycjami pokojowymi albo do Zełenskiego, albo do kogoś z innych krajów". Dyskutowana jest możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Putina w przededniu zaplanowanego na listopad szczytu G20 w Brazylii.