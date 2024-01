Tusk zaskoczył Kaczyńskiego. Bardzo [OPINIA]

A jednak, praworządność Kaczyńskiego i Tuska to dwie, zupełnie inne bajki. Instytucje państwowe poprzez stosowanie procedur prawnych będą kontrolować rząd Tuska i należy się spodziewać, że będzie on czekać na te decyzje i będzie się do nich stosować i na nich polegać. Czy mu się to podoba czy nie. Praworządność Kaczyńskiego sprowadzała się to tego, że on wiedział jakiego rozstrzygnięcia potrzebuje, a zreformowany system sprawiedliwości - z udziałem polityków PiS - miał mu to jedynie dostarczyć. To powód, dla którego symetryzowanie w kontekście demokracji i praworządności jest szkodliwe i nie powinno mieć racji bytu.