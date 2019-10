Tusk szefem Europejskiej Partii Ludowej? To "poważna plotka"

Czy Donald Tusk zostanie przywódcą europejskiej chadecji? Według polityków i ekspertów w Brukseli, szanse na to są duże. Funkcja zagwarantowałaby byłemu premierowi pozostanie w głównym nurcie europejskiej polityki

- Coś jest na rzeczy. To jest chyba "poważna plotka" - mówi WP Róża Thun , europosłanka PO. - Nie wiem tylko, czy ta funkcja nie wyklucza się z innymi... - dodaje, czyniąc aluzję do ewentualnego startu byłego premiera w wyborach prezydenckiej 2020 roku.

Tusk na ratunek EPL

Największym wyzwaniem będzie decyzja, co zrobić z partią Viktora Orbana, Fideszem. Przez długi czas Tusk i Orban cieszyli się dobrymi relacjami, sięgającymi jeszcze czasów, kiedy Tusk był premierem. Ale podczas ostatniego kongresu EPL Tusk ostro zaatakował Orbana. Choć nie wymienił go z nazwiska, stwierdził że polityka, którą prowadzi nie przystaje do zasad chrześcijańskiej demokracji. Część polityków EPL oczekuje, że Tusk będzie wobec Orbana bardziej stanowczy niż Daul, który ograniczał się do pozorowanych działań dyscyplinujących Węgra.