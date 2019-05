Polacy zabrali głos ws. powrotu Tuska. Miażdżące wyniki

Aż 44 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk nie powinien wracać do polskiej polityki - wynika z najnowszego sondażu. Ich zdaniem pomysł, by były premier stanął na czele polskiej opozycji, to złe rozwiązanie.

Donald Tusk - od 2014 r. przewodniczący Rady Europejskiej (East News)

Donald Tusk ma się niebawem pojawić w Warszawie. Najpierw informował o swojej wizycie i apelował, by jego sympatycy licznie stawili się 3 maja na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wygłosi wykład.

Potem zapewniał, że "będzie ciekawie" i "ma coś ważnego" do powiedzenia. Wreszcie dodał także, że po swoim wystąpieniu zostanie na terenie kampusu i "będzie do dyspozycji" zebranych osób.

Tusk stopniowo buduje napięcie i na 3 tygodnie przed eurowyborami wyraźnie próbuje włączyć się w kampanię. Co więcej, wielu polityków Koalicji Europejskiej podkreśla, że chcieliby, aby Donald Tusk stanął na czele środowisk przeciwnych polityce obecnego rządu.

W sondażu SW Research dla serwisu rp.pl zapytano więc, co o ewentualnym powrocie byłego premiera myślą Polacy.

Okazuje się, że 44 proc. ankietowanych jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Szefa Rady Europejskiej na polskiej scenie politycznej chętnie zobaczyłoby z kolei 34 proc. respondentów. Niemal co czwarty Polak (22 proc.) nie ma w tej sprawie zdania.

- Częściej za powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki są osoby w wieku 35-49 lat (40 proc.), ankietowani o wykształceniu wyższym (38 proc.), dochodzie netto 3001-5000 zł (40 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. (42 proc.) - podkreśla Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Przypomnijmy, że 3 maja Donald Tusk odwiedzi Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłosi tam wykład pt. "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach".

