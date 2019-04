Donald Tusk w Warszawie. Polityk zaprasza na spotkanie

3 maja Donald Tusk wystąpi w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. "Będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" - napisał polityk na Twitterze.

"Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach" – tak brzmi tytuł wykładu, który Donald Tusk wygłosi 3 maja w Warszawie. – To będzie najważniejsze wystąpienie tej kampanii – mówili Wirtualnej Polsce organizatorzy.

– To może być najważniejsze wystąpienie w tej kampanii – mówił Wirtualnej Polsce Leszek Jażdżewski z Liberte. Jego wydawnictwo jest odpowiedzialne za przygotowanie wizyty byłego premiera w Polsce.

Jak informuje polityk, wszystkie miejsca na auli nie ma już miejsc. "Na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" - czytamy we wpisie Donalda Tuska.