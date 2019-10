Doniesienia o nowej funkcji Donalda Tuska. Ryszard Czarnecki: "dobra fucha"

Z Niemiec docierają informacje, że Donald Tusk zostanie szefem Europejskiej Partii Ludowej. Co na to Prawo i Sprawiedliwość? Politycy się cieszą. - On zadowolony, my zadowoleni, wszyscy happy - stwierdził europoseł Ryszard Czarnecki.

Donald Tusk wkrótce przestanie być szefem rady Europejskiej (East News, Fot: ROBERT ATANASOVSKI/AFP)

"Dobra fucha" - tak doniesienia o objęciu przez Donalda Tuska funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej skomentował PiS Ryszard Czarnecki. W rozmowie z portalem tvp.info europoseł stwierdził, że były premier i szef Rady Europejskiej "przyzwyczaił się do funkcjonowania w Brukseli".

Ze słów polityka PiS wynika, że stanowisko szefa EPL nie jest według niego prestiżowe. Co więcej, Czarnecki cieszy się, że Tusk nie wróci do Polski. - Myślę, że on ambicji politycznych w tej chwili wielkich nie ma. On zadowolony, my zadowoleni, wszyscy happy. (...) Myślę, że dla polskich spraw jest to lepsze, bo w kraju mieszałby - podkreślił europoseł.

Czarnecki od dawna jest przekonany, że Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich, bo "uznał, że nie ma szans na wygraną". - On ma traumę po 2005 r., kiedy, będąc faworytem, wygrywając pierwszą turę i mając super sondaże przed drugą, z kretesem przegrał o 8 proc. z Lechem Kaczyńskim - powiedział polityk PiS.

"Ratują Tuska przed bezrobociem"

W sprawie wypowiedział się też poseł PiS Jan Mosiński. Stwierdził, że "przyjaciele Tuska w Berlinie ratują go przed politycznym bezrobociem". - Troszczą się o niego z prostego powodu: nic dla Polski nie zrobił jako szef Rady Europejskiej. Więcej zaszkodził niż pomógł. Teraz ci, którym się po części wysługiwał, spłacają swój dług - ocenił.

