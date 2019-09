Wybory parlamentarne 2019. Donald Tusk nie pomoże PO w kampanii? "Staje się anonimowy"

Przed wyborami europejskimi Donald Tusk wspierał kampanię PO. Teraz jednak przy okazji wizyt w Polsce można go zobaczyć jedynie w czasie zabaw z wnukami i spacerów z psem. Czy szef Rady Europejskiej tym razem będzie wyścig wyborczy obserwował z boku? - Dzisiaj niewiele byłby w stanie zmienić – mówi Wirtualnej Polsce prof. Rafał Chwedoruk, politolog.

Na finiszu wiosennej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Donald Tusk aktywnie uczestniczył w polskim życiu publicznym. Wygłosił wykład na Uniwersytecie Warszawskim, a także poszedł w marszu Koalicji Europejskiej . - Nie możecie zostawić losu naszych dzieci i wnuków w ich rękach. Idźcie do zwycięstwa – mówił wówczas ze sceny.

Zajmuje go bieganie i zabawy z wnukami. Nic dziwnego, że w ostatnich tygodniach pojawia się głównie w tabloidach. Niedawno paparazzi przyłapali go w czasie spaceru z córką Kasią Tusk i jej psem. Gdy trzeba było posprzątać po czworonogu, szef Rady Europejskiej chwycił po torebkę na psie odchody.

Politolog przypomina, że Donald Tusk był bardzo krytykowany za to, że wiosną zaangażował się w kampanię europejską PO. - Jest politykiem elastycznym i pragmatycznym. Zebrał sporo cięgów za to, że pojawił się na marszu opozycji. Jeśli Donald Tusk chce wrócić do polskiej polityki w podmiotowej roli, to może to uczynić tylko, gdy PO osiągnie słaby wynik w wyborach. Jeśli uzyska dobry, kierownictwo utrzyma obecną pozycję – ocenia prof. Chwedoruk.