Trzecia Droga startuje do Sejmu. "Jesteśmy gotowi przeskoczyć skocznię"

Trzecia Droga zapowiada złożenie dokumentów do Państwowej Komisji Wyborczej, umożliwiających start w wyborach. PSL i Polska 2050 zapowiadają start jako koalicyjny komitet wyborczy, z 8-procentowym progiem. - My się progu nie boimy. Jak się skoczek boi progu, to może w ogóle nie powinien startować w zawodach. My jesteśmy gotowi przeskoczyć skocznię - mówił Szymon Hołownia.