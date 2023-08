Odrzucili Kołodziejczaka. Nie zostawia suchej nitki na Hołowni

- To znaczy, że to nie jest szeroka Trzecia Droga, tylko jakaś wąska dróżka, która nie wiadomo dokąd prowadzi. Jeżeli takie zdania padają na temat ludzi z Agrounii, którzy są najtwardszą opozycją do PiS-u w ostatniej kadencji, to są one absurdalne - komentuje Kołodziejczak.