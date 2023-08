Dramatyczny apel przewodniczącego Agrounii do PSL. "W rękach naszych losy nasze"

"Piszę do Was znad grobu Leppera, w rocznicę jego śmierci. Był z nami, wierny zasadom, w świecie pełnym nienawiści i zdrady" - w liście skierowanym do Polskiego Stronnictwa Ludowego napisał przewodniczący Agrounii Michał Kołodziejczak. Przywołał też słowa Wincentego Witosa, byłego premiera i twórcy PSL. Wezwał ludowców do odbudowania, wraz z Agrounią, ruchu ludowego i wspólnego "odbicia Polski z rąk Prawa i Sprawiedliwości".