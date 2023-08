Media: jest decyzja ws. przyszłości Trzeciej Drogi

W piątkowej "Rzeczpospolitej" lider Polski 2050 Szymon Hołownia pytany, czy Trzecia Droga dotrwa do wyborów odparł: "na pewno dotrwa, ale zobaczymy, w jakim składzie". "Wierzę, że będzie to taki sam skład, na jaki umawialiśmy się z PSL. Negocjujemy ostateczny kształt naszych list wyborczych i szczegóły umowy koalicyjnej. W sobotę debatują najwyższe organy naszych partii, m.in. Rada Naczelna PSL i Rada Krajowa Polski 2050. To one podejmą decyzję, czy kształt porozumienia jest satysfakcjonujący i czy czujemy się w nim bezpiecznie. Od poniedziałku trzeba zacząć robić kampanię i nie ma więcej czasu na koalicyjne układanki. Do wyborów zostało niecałe 80 dni" - powiedział Hołownia. Zapewnił, że nie ma takiego wariantu, jak pójście Polski 2050 na listach PSL, nie jako koalicja.