Koniec Trzeciej Drogi wisi w powietrzu. Rozwód PSL z Hołownią możliwy "przez AgroUnię"

- Powiem szczerze, nasze stanowiska z PSL poróżniło dołączenie do koalicji AgroUnii. PSL zaproponowało, żeby AgroUnia dołączyła do naszego projektu. Odmówiliśmy z pełną odpowiedzialnością, bo mamy wątpliwości ideowe. Nie znamy wartości tego podmiotu, jego programu. Co więcej, nie wiemy, kto ten projekt tworzy. To jest środowisko polityczne, które jest nam zupełnie obce – mówiła Paulina Hennig-Kloska w programie "Tłit" WP.