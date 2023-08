Kuriozalne komunikaty Polski 2050: "Zgłosiliśmy Giertycha", ale "to nie nasz kandydat". Znamy decyzję

Mimo finalnych decyzji wykluczających start Romana Giertycha w ramach paktu senackiego, wątpliwości pojawiły się po wypowiedzi Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 od tygodni ciepło mówi o tej kandydaturze i również na nieoficjalnych spotkaniach przekonuje, że to byłby dobry senator. W czwartkowej rozmowie z "Rzeczpospolitą" Hołownia przyznał, że on sam razem z jego zastępcą Michałem Kobosko, zgłosili Giertycha podczas rozmów o pakcie senackim, ale jako kandydat do Senatu.