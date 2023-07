Jest potwierdzenie. Kaczyński o terminie wyborów

I zapewnił, że "rząd czyni wszystko, by to bezpieczeństwo zostało zapewnione" - Ono nadchodzi ze wschodu. A ten wschód był przez wiele lat był coraz słabszy. Wycofywano jednostki wojskowe. Często je likwidowano. Nie tworzono zabezpieczeń, granic. Gdybyśmy tutaj niczego nie uczynili, to naprawdę w naszym kraju byłoby źle. Dzisiaj byłoby bardzo źle. Tym bardziej, że działania, które podejmowała Białoruś były częścią szerszego przedsięwzięcia. Chodziło o to, żeby zdestabilizować nasz kraj przed atakiem na Ukrainę - mówił.