Wpadka Kaczyńskiego. Nikt mu nie powiedział o krawacie

- Dzisiaj mamy nowy stan, nową sytuację, nowe zagrożenie. Otóż, na Białorusi pojawiła się wyjątkowo niebezpieczna formacja. Formalnie nie jest to część zagranicznej armii, tylko prywatna firma. Ale każdy wie, że w istocie jest to narzędzie Rosji. Wagnerowcy nie pojawili się przez przypadek, bez celu. Pojawili się tam, by stworzyć zagrożenia, organizować prowokacje, przenikać przez granicę - stwierdził podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński.