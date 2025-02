Trump o rozmowach z Putinem. "Myślę, że robimy postępy"

Podczas lotu na finałowy mecz Super Bowl, prezydent USA Donald Trump był pytany o swoje kontakty z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Jak donosi "New York Post", Trump odbył telefoniczną rozmowę z Putinem, w której rosyjski przywódca miał wyrazić chęć zakończenia wojny w Ukrainie.

"Prezydent Trump rozmawiał przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, próbując wynegocjować zakończenie wojny w Ukrainie" - informuje "New York Post", powołując się na wywiad z Trumpem na pokładzie Air Force One.

Podczas niezapowiedzianej konferencji prasowej na pokładzie samolotu, Trump był pytany o swoje kontakty z Putinem. - Myślę, że spotkam się z Putinem we właściwym czasie - powiedział prezydent USA. Zapytany o to, czy rozmowy z Putinem odbyły się przed, czy po jego inauguracji 20 stycznia 2025 r., odpowiedział: - Miałem je. Powiedzmy, że je miałem. Spodziewam się, że będziemy o tym jeszcze więcej mówić .

Gdy jeden z reporterów zapytał o emocje towarzyszące możliwym rozmowom z Putinem, Trump podkreślił: - To ma sens. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę ci mówić zbyt wcześnie o rozmowach. Ale myślę, że robimy postępy.

Trump, mówiąc o konflikcie na Ukrainie, zaznaczył, że "musimy to powstrzymać, musimy to powstrzymać wkrótce". Jego słowa wskazują na chęć szybkiego zakończenia konfliktu, co może być kluczowe dla stabilizacji sytuacji w regionie.