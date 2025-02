Trump ogłasza nowe cła. Kolejne uderzenie w Kanadę i Meksyk

Prezydent Donald Trump, podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, zapowiedział wprowadzenie 25-procentowych ceł na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych.

- W poniedziałek ogłosimy również cła na stal" – powiedział, dodając: "każda stal trafiająca do Stanów Zjednoczonych będzie objęta 25-procentowym cłem". - Aluminium również – dodał.

Trump planuje również zorganizować osobną konferencję prasową we wtorek lub środę, aby ogłosić nowe, masowe cła wzajemne. Mają one odpowiadać cłom nakładanym przez inne kraje na amerykańskie towary, stosując zasadę "jeśli oni nas obciążają, my obciążamy ich".