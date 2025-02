Jest zapowiedziany odwet ze strony Chin. Reakcja na decyzję Trumpa

Waszyngton oznajmił wcześniej, że powodem wprowadzenia wysokich ceł jest zmuszenie tych krajów do ograniczenia przemytu do USA fentanylu, silnego narkotyku opioidowego. Kanadę oskarżono dodatkowo o brak wystarczająco zdecydowanego przeciwdziałania napływowi do USA nielegalnych imigrantów.

"Prezydent Donald Trump podejmuje zdecydowane działania, aby chronić Amerykanów przed kryzysem fentanylu. Fentanyl jest główną przyczyną śmierci Amerykanów w wieku od 18 do 45 lat" - brzmi komunikat Białego Domu. "To konieczne, aby pociągnąć Chiny, Meksyk i Kanadę do odpowiedzialności za obietnice powstrzymania napływu trujących narkotyków do Stanów Zjednoczonych" - dodano.