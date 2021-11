Awantura na pokładzie samolotu Ryanair z Norwegii do Gdańska

W niedzielę Patrol Zespołu Interwencji Specjalnych otrzymał wezwanie do samolotu, który lądował w Gdańsku. Samolot leciał z Oslo. Na pokładzie doszło do kłótni dwojga pasażerów. Kobieta, 46-letnia mieszkanka woj. śląskiego w wulgarny sposób odnosiła się do załogi pokładowej.