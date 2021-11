Premier chce rozmawiać z opozycją. Krytykuje mówienie o "segregacji"

- Chcemy wkrótce omówić to z partiami opozycyjnymi, żeby mieć pewność, że mamy większość, by go wprowadzić. W tym projekcie można zweryfikować, czy pracownik jest zaszczepiony. Nie oznacza to jakiejś segregacji, jak niektórzy mówią - powiedział w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki. O tzw. "segregacji sanitarnej" mówi część posłów klubu PiS oraz politycy Konfederacji.