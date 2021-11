Kowalski oskarżył prof. Horbana o grożenie nożem. W sieci zawrzało

Polityk tą wypowiedzią nawiązał do słów szefa Rady Medycznej z sierpnia tego roku. Wtedy profesor Horban został zapytany o akcję posła Kowalskiego i posłanki z klubu PiS Anny Siarkowskiej. Ci interweniowali w jednym z domów dziecka. W placówce miało dochodzić do rzekomego przymuszania do szczepień przeciwko COVID-19. Te informacje nie zostały potwierdzone.