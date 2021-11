Janusz Kowalski prowokuje PiS i PO. Połączył Tuska i Terleckiego

Tusk, dopytywany, po chwili poważnieje. - Pan Kowalski być może nie jest postacią serio, jeśli chodzi o politykę. Natomiast jest autorem kolejnej sugestii, że prędzej czy później będziemy musieli podjąć decyzję o wyjściu z UE lub zorganizowaniu referendum. I nawet jeśli pan Kowalski nie cieszy się szacunkiem we własnym obozie politycznym, to jednak wypowiada to, co siedzi w głowie panom Kaczyńskiemu i Ziobro - mówi dziennikarzowi Wirtualnej Polski Tusk