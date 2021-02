Nieoficjalny powód dymisji Janusza Kowalskiego: wyciek strategii

Dymisję Janusza Kowalskiego potwierdził szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin. - Myślę, że nie jest dla nikogo tajemnicą, że jest duża różnica poglądów między większością rządu, a tym, co głosił minister Kowalski. Szczególnie w resorcie aktywów państwowych, który nadzoruje energetykę, a tym samym uczestniczy silnie w transformacji energetycznej - powiedział w RMF FM Sasin.

Z rozmów z osobami z otoczenia premiera wyłania się przebieg zdarzeń, który bezpośrednio doprowadził do dymisji polityka. Sprawa zaczęła się 3 i pół tygodnia temu. W Kancelarii Premiera doszło do spotkań z koalicjantami PiS, na którym prezentowano założenia kolejnej strategii Mateusza Morawieckiego.

Współpracownicy Zbigniewa Ziobry już w czasie prezentacji planu mieli do niego liczne uwagi. Padł między innymi zarzut, że jeden z punktów jest żywcem przepisany z planu Młodzi 2011 autorstwa ministra w rządzie PO Michała Boniego. Strategia zdaniem przedstawicieli SP została też oparta na nierealnych danych.

- Pokazywaliśmy koalicjantom prezentację na slajdach. Janusz Kowalski robił zdjęcia. Na podstawie tej prezentacji powstał artykuł prasowy. Nie było w nim tych elementów, które wyświetlaliśmy kiedy wiceminister wyszedł do toalety - mówi rozmówca WP z otoczenia premiera.

Po publikacji w PB sprawa trafiła do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. - Na Nowogrodzkiej zdecydowano, żeby zakończyć rozmowy z koalicjantami o planie Morawieckiego - dodaje nasz rozmówca.

Według informacji do których dotarło WP na spotkaniach w Kancelarii Premiera nie pokazano koalicjantom wszystkich założeń planu. Główne elementy zostały przed nimi ukryte. To oznacza, że otoczenie premiera od początku zakładało, że może dojść do wycieku założeń planu na zewnątrz.