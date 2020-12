Solidarna Polska krytykuje Morawieckiego. Dostali konkretną odpowiedź

"Do utyskujących europosłów Solidarnej Polski. Zamiast narzekać na swój rząd, nauczcie się wreszcie do cholery angielskiego i walczcie o polskie interesy w Brukseli. Sporo wam za to płacimy" - napisał na Twitterze Andrzej Pawluszek. Jego krytyka może się odnosić do ostatnich wypowiedzi m.in. Beaty Kempy oraz Patryka Jakiego.