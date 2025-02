Stefan Niesiołowski wraca do Platformy Obywatelskiej

Podczas konferencji prasowej Gill-Piątek przedstawiła nowych członków koła PO Łódź Centrum,, w tym Niesiołowskiego oraz byłego wiceministra skarbu Józefa Woźniakowskiego. Niesiołowski skomentował, że powrót do PO to dla niego szansa na walkę o wolność i demokrację w Polsce.

Niesiołowski zaznaczył, że dla partii kluczowe będą wybory prezydenckie. Wyraził obawy przed wzrostem nacjonalizmu w Polsce, który jak mówi, jest właśnie źródłem zagrożenia dla demokracji. - To dla mnie wielki zaszczyt, żebym mógł jako członek PO walczyć o to, by nie utracić tego wielkiego skarbu, jakim jest wolność i demokracja odzyskana po ośmiu koszmarnych latach - zaznaczył Niesiołowski.

- Był to bardzo nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system, kiedy złodzieje dorwali się do władzy i przez osiem lat swoje brudne, lepkie łapska wkładali do państwowej kasy - dodał.