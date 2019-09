Stefan Niesiołowski żegna się z Sejmem. O seksaferze mówi: Splugawili moją rodzinę

Stefan Niesiołowski żegna się z czynną polityką i zamierza się skupić na komentowaniu. Swoją działalność publiczną podsumował w nowej książce. To swego rodzaju manifest po tym, jak został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci usług prostytutek. – Nic złego nie zrobiłem. Splugawili moją ukochaną rodzinę i odpowiedzą za to – mówi Wirtualnej Polsce Stefan Niesiołowski.

Polityk miał korzystać z usług co najmniej 31 prostytutek. Mieli je przysyłać biznesmeni, którym Niesiołowski miał pomagać z pozyskiwaniu intratnych kontraktów na dostawy do Zakładu Chemicznego w Policach. Tyle, że żaden z nich nie był związany z branżą chemiczną a... gastronomiczną.

Na razie nie ma aktu oskarżenia w tej sprawie. - Nic się z tym nie dzieje i nic się nie zadzieje. Oni za to zapłacą. Za to, co zrobili mi i moim bliskim. To oni staną przed sądem za to, że splugawili moją ukochaną rodzinę – mówi Stefan Niesiołowski.