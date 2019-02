Seksafera z Niesiołowskim. Wymowne słowa byłego szefa CBA

Według byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, afera z udziałem posła Stefana Niesiołowskiego może być jedną z wielu, jakie obecne służby zdecydują się ujawnić w tym roku. - Można się spodziewać, że niektóre sprawy będą jeszcze wychodzić - mówi w rozmowie z WP Paweł Wojtunik.

- Kiedy odchodziłem z Biura, sprawa dotycząca Zakładów Chemicznych w Policach była już kompletna. Pytanie jest zasadnicze: kto i dlaczego dopiero po trzech latach zdecydował się to wyciągnąć z "zamrażarki”. Takich spraw nie robi się na zasadzie ujawnienia. Kłamliwy i szkalujący jest zarzut pod naszym adresem, że skoro sprawę robiliśmy w latach 2013-2015, to wtedy ją powinniśmy medialnie ujawnić. My tak nie działaliśmy. Nie było dla mnie znaczenia, czy dany polityk jest z Platformy, PSL czy z PiS. Przy tego typu operacjach nie było barw politycznych, a wszystko wskazuje na to, że teraz są. Sprawa z posłem Niesiołowskim wygląda mi na ewidentne niedopełnienie przez prokuraturę obowiązków. Śledczy powinni to zrobić przez pół roku. Gdybyśmy my tak robili aferę starachowicką, albo inne sprawy, to nigdy nie byłyby skończone - mówi Wirtualnej Polsce Paweł Wojtunik.