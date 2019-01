Seksafera ze Stefanem Niesiołowskim. Znamy kulisy

Jak ustaliła WP, biznesmeni którzy mieli "sprezentować" posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu prostytutki, mieli dostawać intratne kontrakty na dostawy do Zakładu Chemicznego w Policach. Żaden z nich nie był związany z branżą chemiczną a... gastronomiczną.

- Biznesmeni mieli dostarczać Niesiołowskiemu prostytutki. Było ich co najmniej 31 (wcześniej pisaliśmy o 29 - przyp. red.). Wśród kobiet, które miały świadczyć usługi seksualne dla polityka były również pracownice restauracji. Tej samej restauracji, która należała do biznesmenów. To był zajazd, karczma z pokojami hotelowymi. Niesiołowski zaglądał najpierw do restauracji, a później udawał się do takiego pokoju - mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.