Pierwszy pozew w trybie wyborczym. Mentzen pokazał pismo

Pozew Mentzena to odpowiedź na oskarżenia ze strony posła Ćwika, które wygłosił w środę z mównicy sejmowej.

Mentzen zarzucił Ćwikowi kłamstwo, na co poseł Polski 2050 odpowiedział Mentzenowi, że "czeka na pozew" oraz, że "ma pan taką możliwość w trybie wyborczym".

Mentzen na portalu X opublikował skan pozwu przeciwko Ćwikowi. "Do zobaczenia w sądzie! Wniosłem o zobowiązanie pana do zapłaty 50 tysięcy złotych na zbiórkę dla powodzian, więc będzie pan pierwszą osobą w tej koalicji, która jakkolwiek im pomoże!" - napisał kandydat Konfederacji.

Krótko po tym Mentzen opublikował na X wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. Miał on formę elektronicznego dokumentu, a nie skanu. "Co za niecierpliwy człowiek" - napisał odnosząc się do Ćwika.