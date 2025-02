Trzaskowski drwi z Morawieckiego. "Może założy kolonię na Węgrzech"

- Jak znam Morawieckiego i jego miłość do kupowania działek, to myślę, że (...) parę telefonów do Orbana było i jakieś działki zostaną kupione. Może jakaś kolonia zostanie założona, kto wie? - kpił Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami w Inowrocławiu. Odnosząc się do rządów PiS podkreślił, że trzeba "z tym wszystkim skończyć". Złożył też deklarację ws. poparcia dla Szymona Hołowni.

- Musimy z tym wszystkim skończyć, chcemy ich rozliczyć i zamknąć ten rozdział - zapewniał Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Inowrocławia.

Kandydat KO na prezydenta podkreślał, że "powaga państwa zapewnia bezpieczeństwo".

- Jeżeli ktoś próbuje osłabiać autorytet państwa to działa na korzyść wrogów. (...) Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ci ludzie, którzy kradli pieniądze szukali schronienia w Budapeszcie czy na Białorusi - mówił Trzaskowski, nawiązując m.in. do ucieczki na Węgry posła PiS Marcina Romanowskiego, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.

Uderzył też w byłego premiera, odwołując się do wznowionego niedawno śledztwa, dotyczącego zakupu ziemi przez Mateusza Morawieckiego i jego żonę od wrocławskiej parafii.

- Jak znam Morawieckiego i jego miłość do kupowania działek, to myślę, że tam na Węgrzech parę telefonów do Orbana było i jakieś działki zostaną kupione. Może jakaś kolonia zostanie założona, kto wie? Coś jest na rzeczy (...) Jak oni się przyczynią do podniesienia cen nieruchomości (...) - zastanawiał się Trzaskowski.

Poparcie dla Hołowni? "Tak. Kropka"

Rafał Trzaskowski odniósł się też do hipotetycznej drugiej tury wyborów prezydenckich, do której przeszedłby Szymon Hołownia z Polski 2050 i kandydat PiS.

- Dzisiaj mnie pytali dziennikarze, czy jeśliby Szymon Hołownia był w drugiej turze z kandydatem PiSu to czy bym go poparł. Tak. Kropka. Bez złośliwości. (...) Jeżeli miałbym z jednej strony do wyboru człowieka, który nie myśli nic, a z drugiej marszałka Sejmu, który jest przygotowany, żeby pełnić najważniejszą funkcję w państwie (...) ani sekundy zawahania - deklarował Trzaskowski.

Kandydat KO podkreślał, też, że Polska nie była nigdy "tak silna w Europie" i że chce być "prezydentem aktywnym, który łączy ludzi".

- Dosyć już dzielenia, szukajmy tego, co nas łączy - apelował do zgromadzonych na spotkaniu.