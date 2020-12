Szczyt UE. Beata Kempa do Zbigniewa Ziobry: "Dziękuję jako matka i Polka"

Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro nawoływał do zawetowania unijnego budżetu, twierdził, że przy stole negocjacyjnym trzeba być twardzielem, a nie "miękiszonem". Teraz wielu komentatorów przypomina mu te słowa, mówiąc, że jeśli nie poda się do dymisji, to sam nim się okaże. W piątek głos zabrała jego partyjna koleżanka Beata Kempa.

Szczyt UE. Beata Kempa do Zbigniewa Ziobry: "Dziękuję jako matka i Polka" (PAP, Fot: Andrzej Lange)