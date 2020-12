Budżet UE. Zbigniew Ziobro słuchał Jarosława Kaczyńskiego z zaciśniętymi ustami. Końca wojny z Mateuszem Morawieckim nie widać

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, we wtorek doszło do spotkania "ostatniej szansy” liderów Zjednoczonej Prawicy i premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał opowiedzieć się jednoznacznie za porozumieniem na unijnym szczycie. Z kolei Zbigniew Ziobro dawał do zrozumienia, że poparcie kompromisu może oznaczać rozpad koalicji.

- Na spotkaniu prezes Kaczyński wyraźnie dał do zrozumienia, że premier ma jego całkowite poparcie i na szczycie polski rząd opowie się za porozumieniem. Ziobro słuchał tego z zaciśniętymi zębami. Przytakiwał, ale widać było, że nie zgadza się na taki scenariusz. Był zawiedziony postawą Kaczyńskiego, który nie chciał słyszeć o twardym stanowisku Polski do samego końca negocjacji. Prezes osobiście pracował nad porozumieniem i uważa, że udało się bardzo dużo uzyskać, nawet zaskakująco dużo. Są nawet obawy, że Holandia będzie to chciała zablokować - mówi nasz informator.

Według naszych informacji, po spotkaniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był wściekły. Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego lider Solidarnej Polski chciał zabrać głos. Nie zabrał. Nie dopuścił do tego prezes PiS. Za porozumieniem na unijnym szczycie opowiada się inny koalicjant, szef Porozumienia Jarosław Gowin. Ziobro ze swoim twardym stanowiskiem "weto albo śmierć" został sam.

- Kaczyński bierze pod uwagę wszystkie scenariusze włącznie z kolejnym pęknięciem w klubie. I to w bliskiej perspektywie. Porozumienie wypracowane na unijnym szczycie będzie trzeba ratyfikować w Sejmie, będzie głosowanie na sali plenarnej. Pytanie jak się wtedy zachowa Ziobro. Gdyby serio brać jego wpisy, powinien być przeciwny i wyjść z rządu – mówi nasz rozmówca.

Według RMF FM, jeśli Mateusz Morawiecki zaakceptuje leżący na stole unijny kompromis z mechanizmem praworządności z dodatkowymi wytycznymi, Solidarna Polska będzie domagała się zmiany premiera.

Potwierdzają to nasi rozmówcy. – Premier będzie oskarżany przez Ziobrę o ugięcie się przed zachodnimi mocarstwami. Solidarna Polska już przed szczytem domagała się wymiany premiera. Teraz ziobryści będą przedstawiać się jako obrońcy polskiej racji stanu, a tym, który zawiódł, będzie Mateusz Morawiecki – twierdzi nasz informator.

Rozmowa Mateusz Morawiecki - Viktor Orban. Rzecznik rządu Piotr Müller odsłania kulisy

W wywiadzie dla PAP Jarosław Kaczyński pytany o to, czy nie boi się rozstania z Solidarną Polską, powiedział: "Sądzę, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Życie nauczyło mnie, że różne rzeczy, również nieprawdopodobne się też zdarzają, ale nie sądzę, by w tym wypadku tego rodzaju realne niebezpieczeństwo było" – zapewniał Kaczyński.

Nawiązał jednak do sytuacji w PiS przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. – Na kongresie zwołanym specjalnie, by podjąć decyzję w tej sprawie, było 2/3 do 1/3. Jedna trzecia to byli ci, którzy byli przeciw, na ich czele stał Marek Jurek i to nie przeszkadzało, żeby później został marszałkiem Sejmu. Odszedł od nas, ale odszedł wyłącznie z własnej winy, robiąc nam przy tym wiele szkód – mówił Kaczyński.

Przypomnijmy, w czwartek po południu rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Mimo wcześniejszych deklaracji polskiego rządu, który zapowiadał twarde weto wobec unijnych propozycji, jest niemal pewne, że zarówno nasz kraj, jak i Węgry, zgodzą się na kompromis ws. mechanizmu "pieniądze za praworządność". W dokumencie, który ma być przyjęty, znalazło się m.in. zapewnienie, że mechanizm ma być obiektywny i sprawiedliwy oraz gwarancja, że kompetencje państw członkowskich Unii nie zostaną naruszone.