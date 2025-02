Kontrowersyjny film na miejskiej stronie. Tak tłumaczą się urzędnicy

W piątek na oficjalnym profilu Łodzi na Facebooku opublikowano filmik przedstawiający przejazd tramwajem. Wpis, który towarzyszył nagraniu, wywołał falę krytyki. Zawierał on słowa: "Pewnie siedzisz na kiblu. Masz, pojeździj sobie tramwajem".

Radny KO Marcin Gołaszewski zwrócił uwagę na potrzebę przemyślanej komunikacji w mediach społecznościowych. - Oficjalny profil Łodzi nie jest kanałem satyrycznym i to, co jest w trendach, niekoniecznie musi odzwierciedlać profil miasta - skomentował Gołaszewski dla TVN24.

Zdaniem eksperta w dziedzinie marketingu "promocję i komunikację miasta robią ludzie, którzy się na tym kompletnie nie znają". - Obraża to łodzian, wzbudza śmiech politowania i żenady na zewnątrz - ocenił dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu Łódzkiego, w rozmowie z TVN24.

Rzecznik Urzędu Miasta, Jacek Tokarczyk, wyjaśnił, że celem było dotarcie do różnych grup odbiorców. Przyznał jednak, że użyte słowa mogły być nieodpowiednie. - Użyte w poście słowa faktycznie mogły kogoś urazić. Nie było to naszym zamiarem – jeśli tak się stało, przepraszamy - napisał Tokarczyk w oświadczeniu przesłanym do TVN24.