Janusz Kowalski nie chce się szczepić. Zdenerwował kolegów z rządu

- Uważam, że polskie państwo nie może zmuszać nikogo, żeby się szczepić - powiedział Janusz Kowalki, wiceminister i polityk Solidarnej Polski, w programie "Newsroom" WP . Podkreślił, że chce, by "jego prawo do wolności zostało uszanowane" [szczepienia na koronawirusa będą dobrowolne - przyp. red.].

Według naszych informacji, oświadczenie wiceministra Kowalskiego na temat szczepień było szeroko komentowane w rządowych kręgach. I odebrano je w KPRM bardzo źle, jako kolejny cios w przekaz rządu i powód do dyskusji w mediach. Zwłaszcza, że zostało złożone po konferencji szefa Kancelarii Premiera oraz ministra zdrowia na temat Narodowego Programu Szczepień na koronawirusa, który jest w tej chwili rządowym priorytetem.

- Rząd szykuje wielką kampanię proszczepionkową, a członek tego rządu wychodzi i deklaruje, że nie chce się szczepić. Jaki sygnał płynie z tego do społeczeństwa? - pyta zirytowany polityk PiS.

Zgadzają się z tym komentatorzy na Twitterze. Sławomir Wikariak z "DGP" ironizuje w podobnym tonie: "Rząd zleca nakręcenie reklamy zachęcającej Polaków do szczepień, po czym wychodzi sekretarz stanu tegoż rządu i mówi, że on się nie zaszczepi, bo taka decyzja jest zgodna z jego przekonaniami. W sumie logiczne".

- Janusz powiedział de facto to samo, co prezydent Duda powiedział o szczepieniach na grypę w kampanii wyborczej. Nic nadzwyczajnego, znaczna część Polaków ma dokładnie takie samo zdanie na temat szczepień - mówi jeden z polityków Solidarnej Polski.

Ale już inny przedstawiciel partii Ziobry - gdy pytamy go o słowa Kowalskiego - nie zamierza go bronić. I wysyła w wiadomości tekstowej… trzy kropeczki, na znak irytacji (nawiązując do już słynnego wpisu Janusza Kowalskiego z Twittera sprzed kilku dni, gdy ten - trzema kropeczkami właśnie - skwitował ustalenia szczytu Rady Europejskiej ws. budżetu, kolejny raz dając wyraz niezadowolenia z premiera Morawieckiego).