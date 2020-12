Janusz Kowalski do dymisji? Powodem budżet UE i szczepionka na COVID

- Na chwilę obecną nie zaszczepię się przeciwko koronawirusowi - powiedział wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Jak zaznaczył, jest to "kwestia wolności i decyzji każdego człowieka". - Mówię to w swoim imieniu. To jest moja decyzja. Każdy podejmuje je według własnego uznania i w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Uważam, że polskie państwo nie może zmuszać nikogo, żeby się szczepić - dodał Kowalski. W jego ocenie jest to "decyzja wolnościowa". - Nie namawiam nikogo do tego, żeby się szczepił i nie namawiam nikogo, żeby się nie szczepił - podkreślił. I dodał, że chce, by "jego prawo do wolności zostało uszanowane".