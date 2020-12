Szczepionka na COVID. Adam Niedzielski przedstawił projekt narodowej strategii szczepień

We wtorek odbyła się konferencja prasowa, na której przekazano kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącej szczepionki na COVID. Przedstawiono projekt narodowej strategii szczepień.

- W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nabór podmiotów prowadzących punkty szczepień. 11 grudnia zakończy się I etap. Do tej pory mamy zgłoszenia, które pozwolą szczepić ok. 180 tys. osób tygodniowo - o szczegółach będziemy informować w kolejnych dniach - zapowiedział Mueller.

Szczepionka na COVID. Adam Niedzielski o szczegółach masowych szczepień

Na konferencji prasowej obecny był również szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. - Pracując nad tym dokumentem, przyświecały nam trzy ważne hasła. To wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność. To fundamentalne założenia, które pozwolą nam skutecznie przeprowadzić proces szczepień - zaznaczył.

Dużą część swojego wystąpienia Niedzielski poświęcił kwestii bezpieczeństwa szczepionki. - Bezpieczeństwo jest tutaj naszym absolutnym priorytetem. Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, to my jako państwo gwarantujemy jego bezpieczeństwo - tłumaczył.